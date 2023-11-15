Миру может грозить продовольственный кризис

Согласно научным исследованиям, температура во всем мире повысилась на 1,1 градуса. Если же она поднимется на 2 градуса, то могут возникнуть продовольственные кризисы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Мехмет Озхасеки в ходе своего выступления на II Метеорологическом форуме тюркского мира.

"В последнее время, мы наблюдаем последствия изменения климата во всем мире.

Самая большая причина изменения климата - индустриализация, рост городов. В список стран, где больше всего наблюдается загрязнение окружающей среды, входят Индия и США", - добавил турецкий министр.

Отметим, что в Баку проходит II Метеорологический форум тюркского мира.

В форуме принимают участие министры по окружающей среде и изменению климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных структур и эксперты.

Целью форума является проведение скоординированной деятельности в области изменения климата, расширение обмена опытом по созданию системы раннего предупреждения относительно экстремальных погодных условий.