Азербайджан и Сербия подписали соглашение о поставке природного газа

Азербайджан и Сербия подписали стратегические документы в сфере природного газа, передает в среду Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Подписаны Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Srbijagas, а также Соглашение о продаже газа.

Как отмечается, помимо поставок газа, Меморандум о взаимопонимании предусматривает возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Сербию, сотрудничество с SOCAR в связи с газохранилищами, а также изучение возможности участия в газовых торговых операциях компании, и в строительстве электростанций, работающих на природном газе.

Документы были подписаны в рамках встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией во главе с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедовичем Хандановичем, находящейся с визитом в Баку.

"На встрече была подчеркнута важная роль дружественных отношений между президентами Азербайджана и Сербии во всестороннем развитии отношений, основанных на стратегическом партнёрстве между двумя странами. Были оценены широкие возможности сотрудничества в сфере природного газа и электроэнергии. Было отмечено, что энергетическое сотрудничество чрезвычайно важно для поднятия двусторонних отношений на новый уровень. В этой связи было заявлено, что Азербайджан и Сербия придают большое значение партнерству в сфере природного газа", - говорится в сообщении министерства.

Как сказал Парвиз Шахбазов, стратегически важными документами, которые были подписаны сегодня, впервые заложена основа многопланового сотрудничества в сфере газа, включая поставки газа из Азербайджана в Сербию.

"Сербия является новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка Европы. В результате ежегодных поставок в Сербию до 400 миллионов кубометров газа число стран, снабжаемых азербайджанским газом, достигнет 8. Это является ярким свидетельством расширения миссии Азербайджана как надежного энергетического партнера и его возрастающей роли в обеспечении энергетической безопасности", - сказал министр.

В свою очередь, Дубравка Джедович Ханданович заявила, что cегодня отношения между Азербайджаном в Сербией вступили в новый этап двустороннего экономического сотрудничества.

"Благодаря поставкам азербайджанского газа в Сербию через интерконнектор Болгария-Сербия, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, мы достигнем нашей стратегической цели по диверсификации наших источников поставок, в том числе усилению нашей роли как транзитной страны", - сказала она.

Отметив, что подписанный контракт предусматривает транспортировку до 400 миллионов кубометров газа в течение следующего года, она выразила надежду, что в ближайшие годы этот объем увеличится.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф подчеркнул, что газовый контракт откроет новую главу в сотрудничестве SOCAR и Srbijagas. Он отметил важность успешной реализации соглашения в укреплении энергетической безопасности Сербии, а также отношений между двумя странами и компаниями.