Сербия заинтересовалась в увеличении импорта азербайджанского газа

Сербия надеется на увеличение поставок газа из Азербайджана в будущем.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала находящаяся с визитом в Баку министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, выступая на церемонии подписания документов между Азербайджаном и Сербией в сфере природного газа.

"Сегодня отношения между Азербайджаном в Сербией вступили в новый этап двустороннего экономического сотрудничества. Благодаря поставкам азербайджанского газа в Сербию через интерконнектор Болгария-Сербия, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в ближайшем будущем, мы достигнем нашей стратегической цели по диверсификации наших источников поставок, в том числе усилению нашей роли как транзитной страны", - сказала она.

Отметив, что подписанный контракт предусматривает транспортировку до 400 миллионов кубометров газа в течение следующего года, она выразила надежду, что в ближайшие годы этот объем увеличится.

Отметим, что сегодня подписаны Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Srbijagas, а также Соглашение о продаже газа.

Помимо поставок газа, Меморандум о взаимопонимании предусматривает возможность поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Сербию, сотрудничество с SOCAR в связи с газохранилищами, а также изучение возможности участия в газовых торговых операциях компании, и в строительстве электростанций, работающих на природном газе.

Азербайджан начал транспортировать газ в Европу по Южному газовому коридору с 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8-10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.