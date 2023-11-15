Ввоз ряда продуктов и товаров в Азербайджан освобождается от таможенных пошлин

Оборудование, ввозимое в Азербайджан для производства продукции оборонного назначения, товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи, а также оборудование, связанное с экспортной нефтегазовой деятельностью, будут освобождены от таможенных пошлин.

Как сообщает в среду Day.Az, это отражено в поправке к закону "О таможенном тарифе", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Также, согласно изменению, определяются случаи освобождения от таможенной пошлины ввозимых в страну золотых изделий.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята.