https://news.day.az/economy/1614534.html Ввоз ряда продуктов и товаров в Азербайджан освобождается от таможенных пошлин
Ввоз ряда продуктов и товаров в Азербайджан освобождается от таможенных пошлин
Оборудование, ввозимое в Азербайджан для производства продукции оборонного назначения, товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи, а также оборудование, связанное с экспортной нефтегазовой деятельностью, будут освобождены от таможенных пошлин.
Как сообщает в среду Day.Az, это отражено в поправке к закону "О таможенном тарифе", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Также, согласно изменению, определяются случаи освобождения от таможенной пошлины ввозимых в страну золотых изделий.
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре