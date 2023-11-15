Микаил Джаббаров анонсирует ожидаемое увеличение ненефтегазового экспорта

В 2026 году по сравнению с 2021 годом в Азербайджане планируется увеличение объема ненефтегазового экспорта на 85 процентов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию, посвященного "Устойчивому финансированию и инвестициям".

Министр отметил, что в Национальных приоритетах Азербайджана и в Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы поставлена цель дальнейшего развития ненефтяной экономики, усиления позиций в мировой экономике в результате развития человеческого капитала и вхождения в группу стран с высокими доходами.

"В результате реализации стратегии, планируется ежегодный рост экономики Азербайджана в среднем на 3-4 процента, а ненефтегазового ВВП - в среднем на 5 процентов, а также доведение доли частного сектора в экономике до 88 процентов.

В целом, роль эффективного сотрудничества и инвестиций со всеми заинтересованными сторонами важна для достижения устойчивого развития. В связи с этим я считаю, что дискуссии и налаженное сотрудничество в рамках форума с государственными и неправительственными организациями, инвесторами и международными организациями внесут положительный вклад в реализацию в Азербайджане программы "Трансформация нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года"", - добавил М.Джаббаров.