Проходит II Бакинский форум по устойчивым финансам и инвестициям

15 ноября открылся II Бакинский форум по устойчивым финансам и инвестициям, организованный Национальным координационным советом по устойчивому развитию Азербайджанской Республики, министерством экономики и представительством Программы развития ООН в Азербайджане.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана,

Модератор мероприятия, журналист TRT World Мария Рамос выразила удовлетворение проведением форума в Баку. Она отметила, что в мероприятии принимают участие представители различных стран и международных организаций.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов расценил проведение II Бакинского форума по устойчивому развитию как знаменательное мероприятие.

Вице-премьер подчеркнул, что реализация Целей устойчивого развития (ЦУР), отраженных в документе "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", входит в число приоритетов правительства Азербайджана.

Азербайджан - одна из немногих стран, добровольно представивших Политическому форуму высокого уровня ООН 3 национальных отчета. Следующий отчет планируется представить в 2024 году. Программы развития республики адаптируются к ЦУР, что упрощает финансирование реализации этих глобальных целей.

На форуме рассмотрены реализуемые в стране меры по развитию инклюзивного образования, борьбе с изменением климата, обеспечению устойчивого и социального развития. Али Ахмедов отметил важность ускорения реализуемых мер для достижения ЦУР в предстоящие 7 лет и значимость регионального сотрудничества в этой сфере.

Министр экономики, заместитель председателя Национального координационного совета по устойчивому развитию Микаил Джаббаров отметил, что в число основных рекомендаций по достижению ЦУР входят ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, расширение охвата цифровизации, построение опирающегося на принцип непрерывного обучения общества, обеспечение людей достойной работой и повышение уровня социального обеспечения, открытие рабочих мест, в особенности в области "зеленой" и цифровой экономики, борьба с изменением климата.

Было отмечено, что загрязнение минами мешает реабилитации освобожденных от оккупации территорий и реализации многовекторных проектов по экономическому возрождению. Не случайно Президент Ильхам Алиев выдвинул инициативу добавления в "Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" 18-й ЦУР - деятельности по разминированию.

Министр отметил, что предстоящие в рамках форума обсуждения и налаживание сотрудничества помогут внести позитивный вклад в реализацию Повестки ООН до 2030 года в Азербайджане.

Глава представительства Продовольственной и сельскохозяйственной программы (ФАО) ООН в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят поблагодарил организаторов за проведение форума. Было отмечено, что государственных средств недостаточно для финансирования ЦУР и в этом вопросе важно привлечение частного сектора. С этой целью будет подготовлена инвестиционная карта ЦУР. Он подчеркнул значимость совместной работы гражданского общества и частного сектора в сфере ЦУР.

Глава представительства ФАО отметил роль прошедшего в октябре этого года в Баку диалога высокого уровня в обеспечении "зеленой" трансформации и социально-экономической инклюзивности для достижения ЦУР. Выразив удовлетворение сотрудничеством с правительством Азербайджана, он подчеркнул значимость II Бакинского форума для достижения Целей устойчивого развития до 2030 года и проведения обсуждений, которые внесут существенный вклад в развитие региона.

Советник Президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев проинформировал о мерах по достижению ЦУР, проводимых в РФ на основе методологии ООН, в том числе в сферах обеспечения здоровья населения и сокращения бедности. Он указал на важность сосредоточения внимания на водных проблемах и изменении климата, а также реализации экосистемных проектов.

Первый заместитель секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества Мерве Кавакджы отметила, что устойчивое развитие должно быть одним из основных направлений политики любого государства. ЦУР включают в себя 17 целей, служащих обеспечению благосостояния каждого человека и безопасности планеты. Все слои общества должны играть активную роль в достижении этой цели. Она подчеркнула влияние служащих миру и стабильности добрососедских отношений на экономическую и социальную среду.

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерий Бельский отметил, что ЦУР играет значимую роль в решении всех проблем, стоящих на сегодняшний день перед обществом. Обсуждения для достижения этих целей должны носить более широкий характер. Он проинформировал о реализуемых в Беларуси работах по формированию национальных ассоциаций по Целям устойчивого развития, повышению интереса к ЦУР в секторе образования и создании единой системы мониторинга.

На форуме был продемонстрирован видеоролик, посвященный проводимым работам и результатам по достижению ЦУР в Азербайджане.

Дискуссии продолжились в рамках сессий.