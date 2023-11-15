Назван объем инвестиций IFC в Азербайджан за последние 30 лет

Международная финансовая корпорация (IFC) инвестировала в Азербайджане за последние 30 лет свыше 800 миллионов долларов в более чем 60 проектов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"Как вы знаете, IFC является одним из крупнейших транснациональных финансовых институтов в мире и способствует продвижению инвестиций частного сектора в развивающихся странах. За последние 30 лет в Азербайджане мы инвестировали свыше 800 миллионов долларов в более чем 60 проектов. Кроме того, мы поддерживали инициативы правительства в более чем 20 областях, уделяя особое внимание инвестиционному климату, возобновляемым источникам энергии, корпоративному управлению, развитию МСП, агробизнесу и финансовому сектору. По нашим наблюдениям, во всех странах региона существуют огромные возможности для инвестиций частного сектора в цифровую связь, особенно учитывая региональную интеграцию и сотрудничество, а также новые транспортные коридоры. Что касается Азербайджана, то я хочу процитировать наш недавний отчет о диагностике частного сектора страны, в котором определены возможности для привлечения инвестиций частного сектора. В нем определены возможности привлечения более миллиарда долларов частных инвестиций в цифровую инфраструктуру, более 700 миллионов долларов инвестиций в год в мягкую логистику и более 6,5 миллиарда долларов инвестиций в цифровые финансы, если эти возможности будут реализованы в Азербайджане", - сказала она.