Азербайджан полностью раскроет свой цифровой потенциал

Закон 'О стратегии цифровых платежей, платежных систем и услуг' поспособствует созданию благоприятной среды для новых участников этой сферы в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az в среду, об этом сказала представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"Данный закон также определяет статус открытого банкинга. Это в свою очередь открывает путь к появлению новых игроков в секторе. Центральный банк теперь имеет право применять специальный режим регулирования для тестирования инновационных финансовых услуг и продуктов через режим регулятивной "песочницы", что, как мы надеемся, приведет к появлению новых инноваций и прорывных решений. Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут открывать платежные счета не только в банках, что расширяет охват финансовых услуг. Хочу также коротко упомянуть о финансировании на основе активов и важности инструментов в этой области, что поможет оцифровать финансирование МСП, а также отметить использование инфраструктуры финансовых рынков путем включения в нее больших данных о платежах, страховании и данных, связанных с МСП и электронной коммерцией, для автоматизации и полной оцифровки кредитных услуг. Все эти инициативы указывают на возможности повышения эффективности и необходимость создания благоприятной инфраструктуры, совершенствования цифровых государственных платформ, повышения качества цифровых финансовых услуг, формирования процветающей цифровой бизнес-среды, развития цифровых навыков и создания надежной экосистемы. И благодаря этому Азербайджан, как мы надеемся, полностью раскроет свой цифровой потенциал", - сказала она.