В Азербайджане внесено изменение в порядок назначение пособия не обладающим пенсионным стажем госслужащим

Внесены изменения в "Порядок назначения пожизненного пособия государственным служащим, добровольно ушедшим с работы по достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью или по состоянию здоровья, и не обладающим минимальным 15-летним служебным стажем и правом на получение трудовой пенсии, определенным статьей 23.2 закона Азербайджанской Республики "О государственной службе", утвержденный постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 4 февраля 2004 года.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, если документы или информация, необходимые для назначения пособия, могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не требуются от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их предоставление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем.