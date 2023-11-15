В Азербайджане внесены изменения в порядок включения построек в госреестр

Внесены изменения в "Правила, касающиеся содержания сведений, включаемых в Государственный реестр построек, порядок их представления и ведения реестра",

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Таким образом, Центр территориального планирования и строительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре вносит в реестр в целях ведения учета следующие сведения: имя заказчика (собственника) нежилого помещения; адрес нежилого помещения (при наличии); основные технические показатели нежилого здания (фактические); правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен нежилой дом (при наличии); заключение министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики о готовности нежилого здания к эксплуатации; план территории расположения нежилого здания, подготовленный Государственной службой по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджанской Республики и т.д.

Указанные документы и информация вносятся в электронную базу в течение трех рабочих дней и размещаются на интернет-странице госкомитета. Объекту строительства, внесенному в реестр, код не присваивается.