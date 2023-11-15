Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и МВФ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Анной Бордон.

Как сообщает в среду Day.Az, на встрече было подчеркнуто многовекторное и эффективное партнерство между Азербайджаном и международными финансовыми институтами, отмечена значимость развития связей с целью широкого внедрения в стране инноваций.

Была предоставлена информация по ряду направлений, в том числе о макроэкономических показателях и прогнозах, перспективах развития энергетического сектора, налоговых реформах, реализуемых в стране, и предусмотренных в этой сфере мероприятиях.

Стороны обсудили влияние глобальных тенденций на экономические процессы, а также показатели и цели развития экономики Азербайджана, новые направления сотрудничества и другие вопросы.