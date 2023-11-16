Международная транспортная конференция проходит в Зангилане

Сегодня в городе Зангилан стартовала международная конференция на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проводится при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования Азербайджана.

Целью проведения конференции является организация дискуссий между государственным, частным и академическим секторами по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами.

На конференции проведены панельные дискуссии по нескольким темам с участием сотрудников отечественных и зарубежных государственных структур, международных организаций, финансовых институтов, мозговых центров, ученых и руководителей международных транспортных компаний.

В конференции принимают участие более 200 иностранных гостей из 15 стран, 8 международных организаций и финансовых институтов.

Конференция продолжит свою работу в Баку 17 ноября.