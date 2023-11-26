Отбор газа ЕС находится на историческом минимуме

Отбор газа Европой из своих подземных хранилищ находится на минимуме для этого месяца за всю историю наблюдений. При этом ЕС начал текущий отопительный сезон с рекордными запасами газа близкими к 100%. Поступления сжиженного природного газа (СПГ) в регион в ноябре снова выросли, а доля ветрогенерации подскочила до 25%. Газ на бирже в Европе торгуется около $520 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 16 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

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