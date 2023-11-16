В Баку состоится V Конференция министров труда стран-членов ОИС

V Конференция министров труда стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая состоится на следующей неделе в Баку, внесет свой вклад в расширение сотрудничества между странами в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции, приуроченной к международному мероприятию.

Анар Керимов отметил, что Азербайджан был принят в полноправные члены организации 8 декабря 1991 года. ОИС всегда занимала твердую позицию в отношении оккупации Арменией территорий Азербайджана, осуждая военную агрессию Армении, и поддерживая справедливую позицию Азербайджана. В связи с этим организация приняла множество резолюций.

A.Керимов заявил, что в ходе 44-дневной Отечественной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана, ОИС также решительно поддержала справедливую позицию Азербайджана.

Он подчеркнул, что V Конференция министров труда стран-членов ОИС, которая состоится 21-23 ноября этого года в Баку, позволит странам-членам ОИС расширить сотрудничество по развитию социальной сферы, в том числе рынка труда, занятости, ликвидации безработицы, сокращению бедности, развитию человеческого капитала, трудовой миграции, обмену полезной информацией и опытом в этих областях.

Замминистра также упомянул об успехах реформ, проводимых за последние годы в Азербайджане в социальной сфере.

По его словам, конференция также будет иметь важное значение с точки зрения доведения этих социальных достижений до международного сообщества и обмена опытом в этой области со странами-членами ОИС.