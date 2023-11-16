Азербайджан является важной частью Шелкового пути

Стратегическое и географическое положение, развитая инфраструктура, гибкость и человеческий капитал - все это делает Азербайджан важной частью Шелкового пути.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент и генеральный директор Международного совета по малому бизнесу (ICSB) Айман ЭльТарабиши в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

"Это делает его идеальным центром, поскольку богатая история Шелкового пути переходит в новую главу, становясь центральным звеном того, что мы называем новым путем предпринимательства. Этот новый путь - не просто дорога, а символ предпринимательского духа, готового охватить Европу и Азию в области предпринимательства и инновационных идей. Более того, поскольку потенциал более обширен, чем местоположение, Азербайджан расширяет горизонты различных секторов, демонстрируя удивительное разнообразие предпринимательских начинаний - от передовых разработок в области генетики до устойчивых методов снабжения продовольствием. Достижения в области солнечной энергетики, а также инновационные подходы в переработке отходов - это только начало того, что я считаю значительными преобразованиями. Я упоминаю эти примеры потому, что на наших встречах мы услышали их от азербайджанских предпринимателей, когда они отвечали на вопрос "почему и что они планируют сделать для реализации своего видения?". И эти перемены происходят не только в различных отраслях, но и в менталитете, в более широком видении того, чего может достичь предпринимательство по мере взаимодействия с лидерами бизнеса и использования их идей и энтузиазма. Мы верим, что нация не просто стоит на пороге перемен, а движется по нему, как "Формула-1", давая начало новой главе в мировом предпринимательстве", - сказал он.