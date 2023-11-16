Азербайджан является одним из ключевых игроков в области глобальной логистики и транспорта.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев в своем выступлении на международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", проходящей в городе Зангилан.

Поздравив Азербайджан с восстановлением территориальной целостности, он отметил, что данный регион обладает завораживающей красотой.

"Эти территории являются одними из важных транспортных маршрутов. Азербайджан соединяет Европу и Азию и создает возможности для экономического роста. Транспортные вопросы являются одними из приоритетных для тюркских государств. Это нашло отражение и в документах. На этом мероприятии основной целью является улучшение транспортного и транзитного сотрудничества и преодоление трудностей. Наша главная цель - развитие Транскаспийского и Среднего коридоров", - подчеркнул К.Омуралиев.

Генсек также упомянул, что стратегия ОТГ состоит в том, чтобы как можно скорее превратить Средний коридор в безопасный транспортный маршрут.

"Кроме того, мы планируем превратить регион в транспортный узел. Предполагается, что Зангезурский коридор также создаст новые возможности для региона, принеся социально-экономические и геополитические выгоды", - добавил он.