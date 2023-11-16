В Азербайджане абсолютное большинство предприятий представляют собой микро-, малые и средние предприятия

В Азербайджане, как и в большинстве стран, абсолютное большинство действующих предприятий представляют собой микро-, малые и средние предприятия.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

По его словам, в последние годы государством реализуется целевая политика в направлении эффективной поддержки и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в рамках мер по диверсификации национальной экономики и стимулированию экономического развития своих конкурентоспособных секторов.

"Государство реализует комплексные меры поддержки развития малого и среднего бизнеса, включая бизнес-среду, новые организационные модели, меры поддержки и современные услуги. Эти меры направлены непосредственно на микро-, малый и средний бизнес. Помимо этого, в рамках общей поддержки программы для МСП в 2017 году создана KOBİA (в целях совершенствования государственной политики в указанном секторе и повышения эффективности реализуемых мер). KOBİA координирует деятельность различных учреждений и организаций. Создана постоянная Координационная группа, состоящая из уполномоченных представителей", - отметил он.