В Зангилане проходит 7-е заседание министров транспорта ОТГ
16 ноября в Зангилане в рамках международной научно-практической конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана" проходит 7-е заседание министров транспорта Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании наряду с министрами присутствуют и их заместители.
Выступая на мероприятии, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев коснулся важности ОТГ с точки зрения развития связей между странами-членами.
Он отметил, что в последние годы связи между тюркскими государствами стали более развитыми, увеличились транзитные перевозки между ними.
Министр подчеркнул, что интерес к Среднему коридору растет, и Зангезурский коридор станет важной частью Среднего коридора.
"Для этого имеются все возможности", - добавил Р.Набиев.
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