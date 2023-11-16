TRACECA готова поддержать запуск перевозок между портами Азербайджана и Грузии

TRACECA готова поддержать запуск контейнерных перевозок между морскими портами Азербайджана и Грузии для снижения нагрузки на автомобильные пункты пропуска.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев в своем выступлении на международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", проходящей в городе Зангилан.

"Как вам может быть известно, при проведении пилотных перевозок грузов в мае-июне 2023 на пересечение азербайджано-грузинской границы было потрачено более 75 часов. Сложившаяся ситуация еще раз показывает, насколько важно для Азербайджана и Грузии увеличить пропускную способность на границе", - отметил Асавбаев.

Генсек подчеркнул, что запуск контейнерных перевозок между морскими портами Азербайджана и Грузии позволит перенаправить часть грузовых автотранспортных средств, следующих транзитом на железнодорожном транспорте.

Асавбаев также упомянул о работах, проводимых Азербайджаном и Грузией для создания пункта пропуска, работающего по принципу "одна остановка", который станет первым пунктом подобного типа в регионе.

"Уверен, что данная работа внесет значимый вклад в развитие пропускной способности между двумя странами", - добавил он.

Отметим, что сегодня в городе Зангилан стартовала международная конференция на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Конференция проводится при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования Азербайджана.

Целью проведения конференции является организация дискуссий между государственным, частным и академическим секторами по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами.