Началось строительство перехода для пассажиров в пункте пропуска через госграницу в Лачине

Учитывая рост объема грузов и транспортных средств, пересекающих таможенные границы Азербайджана, проводится работа по реконструкции существующих пунктов пропуска через государственную границу и созданию инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на международной научно-практической конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в настоящее время в ускоренном темпе продолжаются строительно-монтажные работы временного погранично-пропускного пункта модульного типа на автомобильной дороге перед недавно построенным мостом через реку Астарачай и в короткие сроки планируется завершить работы.

"В то же время на государственной границе между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на реке Араз в поселке Агбенд Зангиланского района ведутся проектные работы, связанные со строительством нового автомобильного моста и многофункционального пункта пропуска через государственную границу. Также начато строительство перехода для пассажиров на пропускном пункте через государственную границу на территории Лачинского района", - сказал Багиров.

По его словам, в целях продвижения и реализации существующих и новых транспортных коридоров в регионе Государственный таможенный комитет тесно сотрудничает как с соответствующими государственными органами, так и с соответствующими структурами стран, расположенных вдоль коридора.

"Мы считаем, что это сотрудничество важно не только для нашей страны, но и с точки зрения дальнейшего развития всех государств региона и усиления региональной интеграции", - сказал Багиров.

Отметим, что сегодня в городе Зангилан стартовала международная конференция на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Конференция проводится при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования Азербайджана.

Целью проведения конференции является организация дискуссий между государственным, частным и академическим секторами по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами.