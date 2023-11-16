Расширение международных автомобильных перевозок возможно через Зангилан

Сфера международных автомобильных перевозок наиболее подвержена скоплению на границе и нуждается в альтернативных путях, что как раз возможно сделать через Зангилан.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев в своем выступлении на международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", проходящей в городе Зангилан.

Он упомянул, что при расширении пропускной способности коридора TRACECA особое внимание следует уделить вопросам пересечения границ для достижения 13 дней транспортировки в качестве целевого времени осуществления железнодорожных перевозок.

"В последнем исследовании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) отмечается, что в ближайшие 20 лет спрос на перевозки в TRACECA возрастет, увеличивая давление на инфраструктуру коридора", - подчеркнул генсек.

Отметим, что сегодня в городе Зангилан стартовала международная конференция на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Конференция проводится при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования Азербайджана.

Целью проведения конференции является организация дискуссий между государственным, частным и академическим секторами по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами.