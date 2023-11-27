Экспорт СПГ США вырос

США за девять месяцев 2023 года экспортировали порядка 3,15 трлн куб. футов (около 89,2 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 8,3% выше показателей аналогичного периода предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минэнерго США. При этом основным направлением поставок вновь стала Европа, на которую пришлось 65% всего экспорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

США за январь - сентябрь 2023 года экспортировали в Европу 57,9 млрд куб. м СПГ, в Азию - около 24,6 млрд куб. м (27,6% от общего объема). Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Главными странами-импортерами американского СПГ в мире за девять месяцев стали - Нидерланды (457,9 млрд куб. футов или 12,96 млрд куб. м), Франция (337,65 млрд куб. футов или 9,56 млрд куб. м), Великобритания (324,5 млрд куб. футов или 9,2 млрд куб. м), Япония (219,2 млрд куб. футов или 6,2 млрд куб. м) и Испания (190,2 млрд куб. футов или 5,4 млрд куб. м). На эти пять стран пришлось 48,5% всех поставок США.

Экспорт СПГ в сентябре 2023 года оказался на 0,8% ниже, чем в августе 2023 года, и на 18,6% больше, чем в сентябре 2022 года. Всего было отправлено 107 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок в сентябре стали - Нидерланды (39,7 млрд куб. футов или 1,12 млрд куб. м), Япония (33,2 млрд куб. футов или 0,94 млрд куб. м), Франция (28,7 млрд куб. футов или 0,81 млрд куб. м), Южная Корея (24,1 млрд куб. футов или 0,68 млрд куб. м) и Италия (22,1 млрд куб. футов или 0,63 млрд куб. м).

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в сентябре снизилась до 35% по сравнению с 38% в августе, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу также уменьшилась - 56,2% в сентябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.