Открытие Среднего коридора предоставит возможности для выхода МСП на новые рынки

Открытие Среднего коридора предоставит возможности для выхода малых и средних предприятий (МСП) на новые рынки.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель комитета по инвестициям в малый бизнес Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Эндрю Макдональд в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

По его словам, в настоящее время возможности для малого и среднего бизнеса достаточно велики.

"В связи с войной России против Украины открытие Среднего коридора открывает большие возможности для МСП, потому что увеличивается поток, что дает больше возможностей для выхода на рынки, на которые раньше они не могли попасть", - отметил он.

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