Жители Польши против введения Евро

Более 60% жителей Польши не хотят введения евро новым правительством, свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией IBRiS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, по результатам исследования, 62,9% поляков считают, что потенциальному новому правительству "Гражданской коалиции" (КО), "Третьего пути" и "Левых" не следует стремиться к введению евро в Польше. 21,2% респондентов придерживаются иного мнения.

Против введения евро в Польше выступают в основном сторонники правившей страной последние 8 лет партии "Право и Справедливость". Такой ответ дали 85% респондентов из числа их электората. В свою очередь, те, кто поддерживает введение европейской валюты, в основном являются сторонниками либерально-демократического лагеря "KO", "Третьего пути" и "Левых". 43% из тех, кто говорит евро "да", поддерживают этот политический лагерь.

Евро должно было быть введено в Польше в соответствии с положениями договора о вступлении в Европейский Союз от 2003 года. Однако до сих пор нет ни политической воли, ни конкретных экономических решений, которые приблизили бы Польшу к единой валюте ЕС.

Исследование IBRiS проводилось 10 ноября 2023 методом CATI (опрос респондента по телефону). В нем приняли участие 1067 взрослых граждан Польши.

После парламентских выборов 15 октября Польша находится в стадии формирования нового правительства. У партии "Право и справедливость" меньше шансов преуспеть в выдвижении своего кабмина, так как по итогам выборов объединенная оппозиция в составе "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых" получила большинство голосов в сейме.

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