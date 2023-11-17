В Азербайджане разрабатывается новая стратегия развития финансового сектора

55 процентов кредитного портфеля банков составляют бизнес-кредиты. Потребительские кредиты составляют 30 процентов кредитного портфеля банковского сектора. А оставшиеся 15 процентов - это ипотечные кредиты.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Оруджев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству,

Он отметил, что важную роль в обеспечении экономического роста играют финансовый и банковский секторы.

"Учитывая это, за прошедший период Центральным банком совместно с министерством экономики и банковским сектором мы определили стратегию по повышению роли банков в обеспечении экономического роста. Он предусматривает меры по устранению имеющихся барьеров в направлении спроса и предложения, улучшению доступа экономических агентов к кредитам. В настоящее время мы работаем над новой стратегией развития финансового сектора. Вероятно, к концу года работа над стратегией будет завершена", - добавил он.

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