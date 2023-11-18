В Китай стали меньше инвестировать

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-октябре снизился на 9,4% относительно того же периода прошлого года и составил 987,01 млрд юаней ($136,4 млрд).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило министерство торговли страны.

Приток иностранных инвестиций в сфере услуг упал на 15,9% до 672,1 млрд юаней. При этом объем ПИИ в производственной отрасли увеличился на 1,9%, превысив 283,4 млрд юаней, в том числе в высокотехнологичном секторе подъем составил 9,5%.

Инвестиции Канады в Китай в текущем году взлетели более чем вдвое (на 110%), Великобритании - на 95%, Франции - на 90%, Швейцарии - на 66% и Нидерландов - на 33%.

При этом за десять месяцев в стране было создано 41,947 тыс. новых иностранных предприятий, что на 32,1% больше показателя за аналогичный период 2022 года, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Как сообщалось, совокупный объем FDI по итогам 2022 года увеличился на 6,3% и достиг 1,23 трлн юаней.

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