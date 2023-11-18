Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
6 ноября
|
1,7
|
13 ноября
|
1,7
|
7 ноября
|
1,7
|
14 ноября
|
1,7
|
8 ноября
|
1,7
|
15 ноября
|
1,7
|
9 ноября
|
1,7
|
16 ноября
|
1,7
|
10 ноября
|
1,7
|
17 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0281 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0131 маната и составил 1,8341 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
6 ноября
|
1,8247
|
13 ноября
|
1,8164
|
7 ноября
|
1,8201
|
14 ноября
|
1,8182
|
8 ноября
|
1,8201
|
15 ноября
|
1,8493
|
9 ноября
|
1,8201
|
16 ноября
|
1,8421
|
10 ноября
|
1,8201
|
17 ноября
|
1,8445
|
Средний курс за неделю
|
1,8210
|
Средний курс за неделю
|
1,8341
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0188 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
6 ноября
|
0,0184
|
13 ноября
|
0,0184
|
7 ноября
|
0,0183
|
14 ноября
|
0,0185
|
8 ноября
|
0,0183
|
15 ноября
|
0,0188
|
9 ноября
|
0,0183
|
16 ноября
|
0,0190
|
10 ноября
|
0,0183
|
17 ноября
|
0,0191
|
Средний курс за неделю
|
0,0183
|
Средний курс за неделю
|
0,0188
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0593 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
6 ноября
|
0,0599
|
13 ноября
|
0,0595
|
7 ноября
|
0,0597
|
14 ноября
|
0,0594
|
8 ноября
|
0,0597
|
15 ноября
|
0,0593
|
9 ноября
|
0,0597
|
16 ноября
|
0,0593
|
10 ноября
|
0,0597
|
17 ноября
|
0,0592
|
Средний курс за неделю
|
0,0597
|
Средний курс за неделю
|
0,0593
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