Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

6 ноября

1,7

13 ноября

1,7

7 ноября

1,7

14 ноября

1,7

8 ноября

1,7

15 ноября

1,7

9 ноября

1,7

16 ноября

1,7

10 ноября

1,7

17 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0281 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0131 маната и составил 1,8341 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

6 ноября

1,8247

13 ноября

1,8164

7 ноября

1,8201

14 ноября

1,8182

8 ноября

1,8201

15 ноября

1,8493

9 ноября

1,8201

16 ноября

1,8421

10 ноября

1,8201

17 ноября

1,8445

Средний курс за неделю

1,8210

Средний курс за неделю

1,8341

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0007 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0004 маната и составил 0,0188 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

6 ноября

0,0184

13 ноября

0,0184

7 ноября

0,0183

14 ноября

0,0185

8 ноября

0,0183

15 ноября

0,0188

9 ноября

0,0183

16 ноября

0,0190

10 ноября

0,0183

17 ноября

0,0191

Средний курс за неделю

0,0183

Средний курс за неделю

0,0188

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0593 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

6 ноября

0,0599

13 ноября

0,0595

7 ноября

0,0597

14 ноября

0,0594

8 ноября

0,0597

15 ноября

0,0593

9 ноября

0,0597

16 ноября

0,0593

10 ноября

0,0597

17 ноября

0,0592

Средний курс за неделю

0,0597

Средний курс за неделю

0,0593

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