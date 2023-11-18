Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в скорейшем реформировании. Об этом говорится в итоговой декларации, которую приняли по завершении саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы поддерживаем необходимую реформу, направленную на улучшение всех функций ВТО", - уточняется в документе.

Отмечается, что реформа нужна для того, чтобы члены ВТО могли лучше достигать основополагающих целей и решать проблемы глобальной торговли.

По мнению участников АТЭС, работа ВТО играет огромную роль в экономическом развитии государств, которые входят в сотрудничество, поэтому реформа имеет очень важное значение.

Кроме того, на саммите АТЭС была поднята еще одна важная тема - цифровой разрыв. Для сокращения разницы в цифровизации стран предлагается укреплять технологическую инфраструктуру. В декларации заявлено, что сократить цифровой разрыв вдвое планируется к 2030 году.

Все же в документе совсем не упомянуты украинский и палестино-израильский конфликты. Уточняется, что главная цель АТЭС - поддерживать экономические взаимодействия в регионе, а также способствовать выработке новых идей в этой области ради дальнейшего развития.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!