В Ашхабаде состоится азербайджано-туркменский бизнес-форум

27-28 ноября текущего года в Ашхабаде состоятся азербайджано-туркменский бизнес-форум и седьмое заседание Межправительственной азербайджано-туркменский комиссии.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал вице-премьер по торговому комплексу и текстильной индустрии Батыр Атдаев в своем отчете Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, в мероприятиях примут участие компании, специализирующиеся в сфере нефтегазовой промышленности, текстильном секторе, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, строительстве и производстве стройматериалов, фармацевтической сфере, в транспортно-логистическом сегменте, области информационных технологий.

В то же время Атдаев отметил, что запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров между представителями туркменского бизнес-сообщества и азербайджанскими компаниями.

При этом он добавил, что по итогам форума предполагается подписание соответствующих документов.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном с января по октябрь 2023 года увеличился на 93,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 730,38 миллиона долларов США в сравнении с 377,24 миллиона долларов США за тот же период прошлого года.