Турецкая платежная система запускает денежные переводы в страны Центральной Азии

Турецкая платежная система "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) планирует в ноябре запустить денежные переводы из Турции в страны Центральной Азии.

Об этом сказал Trend генеральный директор ООО "United Payment" Эдгар Абдуллаев, передает Day.Az.

"Turan предоставит новые возможности для клиентов, желающих отправить средства в страны Центральной Азии. Этот шаг отражает стремление компании расширить свою глобальную сеть и удовлетворить потребности клиентов в удобных и безопасных денежных операциях. Мы гордимся тем, что можем предложить нашим клиентам возможность отправлять денежные средства в страны Центральной Азии. Наша цель - обеспечить простоту и удобство в каждой транзакции, делая процесс переводов максимально простым для наших клиентов", - добавил он.

Отметим, что в настоящее время успешно осуществляются денежные переводы через турецкую платежную систему "Turan Teknoloji Anonim Şirketi" (Turan) в Азербайджан. Ежемесячные переводы составляют примерно 9,5 миллиона турецких лир. Turan стремится увеличить эту цифру до 10 миллионов лир в октябре и до 37,5 миллиона лир в месяц в 2024 году.

Платежная система Turan на данный момент насчитывает более 120 тысяч активных пользователей. Ежемесячно осуществляется более 700 тысяч транзакций.

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