Нефтяные котировки начали неделю с роста

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,71% и составила $81,18 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, повысилась на 0,74% и составила $76,6.

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