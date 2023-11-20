Саудовская Аравия продлит ограничение на добычу нефти?

Саудовская Аравия, ведущий производитель нефти среди стран ОПЕК+, рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом рассказали Financial Times четыре источника, близких к правительству королевства.

Добровольное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки вступило в силу летом и пока действует до конца года. Сейчас Саудовская Аравия добывает около 9 млн баррелей нефти в сутки при максимально возможных 12 млн б/с, отмечает FT.

Кроме того, ОПЕК+ обсуждает дополнительное снижение производства нефти объемом до 1 млн б/с, сообщил один источник. Эти два предложения могут быть вынесены на обсуждение во время следующей встречи группы 26 ноября.

Главной причиной, по которой нефтедобывающие страны рассматривают введение новых ограничений на добычу, стало падение цен на нефть до многомесячных минимумов на прошлой неделе, пишет FT. При этом свою роль также играет возмущение членов ОПЕК, в особенности Кувейта, Алжира и Ирана, конфликтом между ХАМАС и Израилем и гуманитарным кризисом в секторе Газа. "Нельзя недооценивать уровень злости и то давление, которое испытывают лидеры стран Персидского залива со стороны своего населения, которое хочет видеть какой-то ответ на происходящее", - сказал другой собеседник издания.

Источники FT подчеркивают, что решение по поводу продления ограничений на добычу или их увеличения пока не принято.

Старший советник президента США по энергетическим вопросам Эймос Хохштейн выразил уверенность в том, что арабские производители нефти не станут использовать энергетику в качества оружия.

"С тех пор, как нефть стала товаром, она время от времени используется как оружие, и мы всегда обеспокоены этим и работаем для предотвращения этого. Мне кажется, что пока этого не случилось, - сказал он FT. - Уровень сотрудничества и координации между производителями и потребителями в последние пару лет был очень высоким в плане предотвращения энергетических шоков".

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