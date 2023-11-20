https://news.day.az/economy/1615773.html Шахин Багиров о возобновлении работы таможенного поста "Эйвазлы"
Шахин Багиров о возобновлении работы таможенного поста "Эйвазлы"
Возобновление работы таможенного поста "Эйвазлы", который расположен в освобожденном от оккупации Губадлинском районе, зависит от межстрановых торговых связей.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.
"На таможенном посту "Эйвазлы" в настоящее время нет мобильности (движения). В будущем мы планируем увеличить возможности всех контрольно-пропускных пунктов, расположенных в Азербайджане, в соответствии с государственной политикой", - сказал он.
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