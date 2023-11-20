ЦБ и ЕБРР обсудили вопросы сотрудничества

Представители Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили потенциальные направления сотрудничества, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным ЦБА, в ходе встречи с делегацией во главе с исполнительным директором ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсисом Малиджем были затронуты такие вопросы, как текущие тенденции в экономике и банковском секторе Азербайджана, приоритеты банковского регулирования, содействие инклюзивности в финансовой индустрии.

На встрече также были обсуждены текущие и потенциальные направления сотрудничества между ЦБА и ЕБРР.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.

Напомним, что ранее бывшая глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова сообщила, что ожидаемый портфель проектов инвестиций на ближайшие три года составляет 750 миллионов долларов США. Около 300 миллионов долларов ЕБРР планирует инвестировать в 2023 году в ряд отраслей, таких как энергетика, транспорт, частный сектор, МСБ и банковский сектор.

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