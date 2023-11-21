Сербия значительно увеличит импорт азербайджанского газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Сербия сможет импортировать из Азербайджана один миллиард кубометров газа ежегодно, начиная с 2027 года.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Сербия и Азербайджан установили стратегическое сотрудничество благодаря дружеским отношениям и взаимному уважению между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Вучичем. Подписав Меморандум о взаимопонимании между профильными министерствами, мы расширили двустороннее сотрудничество между Сербией и Азербайджаном в сфере энергетики и обеспечили поставки газа из этой страны в объеме до 400 миллионов кубометров в год до 2026 года", - сказала она.

Дубравка Джедович-Ханданович отметила, что после завершения строительства газопровода "Балканский поток", который повысит безопасность и откроет новый маршрут поставок, Сербия сейчас достигает стратегической цели по диверсификации поставщиков и дальнейшему укреплению своих позиций в качестве транзитной страны для поставок газа в Центральную Европу.

"Мы ожидаем завершения строительства газопровода Сербия-Болгария в ближайшие дни, что создаст инфраструктурные предпосылки для нового источника поставок газа. Начиная с 2027 года Сербия имеет возможность импортировать из Азербайджана один миллиард кубометров газа ежегодно", - сказала она.

Как отметила Дубравка Джедович-Ханданович, меморандум также открывает дополнительные возможности для сотрудничества между двумя странами по поставкам сжиженного природного газа через терминалы СПГ в Турции и Греции, и потенциальное сотрудничество по развитию мощностей для строительства электростанций, работающих на природном газе и газохранилищ.

"Все прогнозы показывают, что потребность Сербии в природном газе в этом десятилетии вырастет. Ожидается, что общий объем потребления газа увеличится примерно с трех миллиардов кубических метров газа в 2022 году до приблизительно четырех миллиардов кубических метров к 2030 году. Подписание Меморандума с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR и контракта позволяют нам прогнозировать поставки больших объемов газа и больше поставщиков, которые будут способствовать укреплению безопасности в снабжении наших граждан и экономики. Кроме того, после завершения строительства газопровода в Болгарию мы планируем новые интерконнекторы, в первую очередь с Северной Македонией", - сказала она.

Сотрудничество в сфере "зеленой" энергетики

Дубравка Джедович-Ханданович подчеркнула, что Сербия и Азербайджан могут углубить сотрудничество в области декарбонизации и достижения углеродной нейтральности.

"Согласно Плану развития энергетической инфраструктуры и мер по повышению энергоэффективности до 2028 года, принятому правительством Сербии в июне, планируется увеличить мощности солнечной и ветровой энергии на 3,4 ГВт к 2030 году. В этом году были внесены изменения в закон о возобновляемых источниках энергии и доработана нормативная база, что позволило нам провести крупнейшие аукционы по распределению рыночных премий по возобновляемым источникам энергии в регионе Западных Балкан", - сказала она.

По словам министра, результаты аукциона показывают, что в ближайшие несколько лет появятся девять новых "зеленых" электростанций мощностью 700 МВт.

"По прогнозам, в результате государство будет зарабатывать 12-28 миллионов евро ежегодно. Изменив правила, мы создали благоприятную инвестиционную среду, о чем свидетельствует участие авторитетных компаний из ЕС, ОАЭ, Израиля, а также отечественных инвесторов в первых аукционах. Декарбонизация и достижение углеродной нейтральности к 2050 году, т.е. снижение негативного воздействия сферы энергетики на климат является общей задачей и целью всех стран. Это одно из направлений, в котором мы можем углубить наше сотрудничество с Азербайджаном", - добавила Дубравка Джедович-Ханданович.

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