В Баку стартовала Каспийская техническая конференция SPE.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, с 21 по 23 ноября данное мероприятие соберет глобальных лидеров индустрии и технических экспертов в Баку, чтобы поделиться перспективой на отрасль, а также рассмотреть уникальные вызовы и возможности, которые она представляет.

Учитывая ключевую роль Каспийского региона в формировании будущих динамик мировой энергетики, эта конференция, организованная при содействии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представит отобранную экспертами программу высокого уровня, панельные дискуссии относительно стоящих перед регионом ключевым вопросам, и даст уникальную возможность для нетворкинга с экспертами в области добычи нефти и газа.

Программа будет включать оценку текущей ситуации и предложит важные обсуждения для инвесторов, операторов, представителей сервисных компаний и государственных органов в регионе.

Программа выступлений ключевых спикеров представит инновационный технический контент и возможность для активных обсуждений в следующих областях: "Восходящий Каспий: Совместные решения для тройной проблемы энергетики", "Максимизация значимости коричневых и маргинальных месторождений", "Экономические рассмотрения для энергетической трансформации и энергетической микс", "Геологические науки", "Привлечение и удержание правильных кадров для цифрового будущего", и "Машинное обучение, искусственный интеллект и будущее нефтегазовой промышленности в новой реальности".

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