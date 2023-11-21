Микаил Джаббаров сообщает о росте товарооборота между Азербайджаном и странами СПЕКА

Товарооборот между Азербайджаном и странами СПЕКА растет.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в Баку Экономическом форуме СПЕКА 2023.

"Товарооборот между Азербайджаном и странами СПЕКА увеличился примерно в 3,6 раза и составил 1,3 миллиарда долларов США в 2022 году. За первые 9 месяцев этого года товарооборот составил 1,2 миллиарда долларов, что представляет собой рост примерно на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул он.

По его словам, увеличение товарооборота - это еще одно свидетельство наличия потенциала для будущего сотрудничества.

"Поскольку мы продолжаем углублять наши торговые отношения с соответствующими странами, мы также должны признать необходимость расширения связей и развития инфраструктуры. Это включает в себя упрощение таможенных процедур, снижение торговых барьеров, разминирование и трансграничные перевозки, а также унификацию политических процедур," - добавил он.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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