https://news.day.az/economy/1616068.html Китай и Саудовская Аравия заключили соглашение о валютном свопе
Китай и Саудовская Аравия заключили соглашение о валютном свопе
Народный банк Китая и Центральный банк Саудовской Аравии подписали соглашение о валютном свопе, сообщает "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Объем соглашения составляет 50 млрд юаней (почти $7 млрд) или 26 млрд риялов. Оно будет действовать в течение трех лет и может быть пролонгировано по взаимному согласию сторон.
Ожидается, что данная сделка поможет укрепить финансовое сотрудничество между Китаем и Саудовской Аравией, расширит использование национальных валют двух стран и будет способствовать упрощению торговли и инвестиций, говорится в заявлении НБК.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре