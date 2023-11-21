Хикмет Гаджиев об открытии сухопутной и железной дороги в Нахчыван

Внесена ясность в ситуацию с восстановлением сухопутной и железной дороги между Нахчыванской Автономной Республикой и другими территориями Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам, что уже начаты первые контакты в этом направлении с Ираном.

"Работа в этом направлении уже началась, и ведется уполномоченными министрами. В Зангилане и Агбенде строятся мосты через реку Араз для перехода на иранскую территорию, оттуда же продолжается строительство сухопутных и железнодорожных линий в Нахчыван.

К сожалению, за последние 3 года Армения не предприняла серьезных шагов для строительства и продвижения этой линии. Мы не можем дожидаться, пока Армения примет решение. Как видите, в Среднем коридоре появляются новые возможности, и нам необходимо выстраивать отношения, правильно оценивая эти возможности", - добавил Х.Гаджиев.

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