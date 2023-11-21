Газ из месторождения “Абшерон” может быть направлен на рынки Турции и Европы

В рамках следующего этапа разработки месторождения "Абшерон", природный газ может быть направлен на рынки Турции и Европы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил управляющий директор и страновой председатель TotalEnergies Эммануэль Де-Гийебон во время Каспийской технической конференции SPE в Баку.

"В настоящее время газ, добываемый на месторождении, продается на внутреннем рынке, но, учитывая, что объемы будут увеличиваться на следующем этапе проекта, рассматриваются рынки Турции и Европы для экспорта. Суть не в том, есть ли спрос на упомянутых рынках, а в том, являются ли доставка и транспортировка газа на необходимые рынки основным вопросом", - сказал он.

Отметим, что газоконденсатное месторождение "Абшерон", расположенное примерно в 100 км к юго-востоку от Баку в азербайджанском секторе Каспийского моря, эксплуатируется компанией JOCAP. Первый газ с месторождения "Абшерон" был получен в начале июля этого года.

SOCAR ожидает, что в 2023 году добыча на месторождении составит 1,8 миллиона баррелей нефти и 707 миллионов кубических метров природного газа. Запуск месторождения "Абшерон" является крупнейшим проектом в нефтегазовом секторе Азербайджана после "Шах Дениз-2".

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