В Азербайджане может быть применена новая модель финансирования науки - Самир Шарифов
В Азербайджане предлагается внедрить новую модель финансирования науки и в связи с этим ввести дифференциацию заработной платы.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Министр подчеркнул, что в соответствии с соответствующим указом главы государства, в этой сфере также будут осуществлены масштабные реформы.
"Необходимую информацию об этом до сведения депутатов и общественности доведут соответствующие органы", - добавил С.Шарифов.
Отметим, что сегодня проходит очередное заседание Милли Меджлиса. На заседании обсуждается 20 вопросов.
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