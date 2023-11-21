Милли Меджлис принял проект госбюджета на 2024 год
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждался проект госбюджета Азербайджана на 2024 год во втором чтении.
Как сообщает во вторник Day.Az, после обсуждения документ был вынесен на голосование и принят во втором чтении.
Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34,173 миллиарда манатов, расходы - 36,763 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - почти 33,4 миллиарда манатов, местные доходы - 773,105 миллиона манатов, централизованные расходы - 35,98 миллиарда манатов, местные расходы - 782,453 миллиона манатов).
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