Глава Банка Англии призывал рынки не недооценивать инфляцию в Британии

Финансовые рынки недооценивают устойчивость высокой инфляции в Великобритании, заявил в парламенте глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Financial Times.

Он подтвердил планы сохранять ограничительную денежно-кредитную политику в течение длительного периода и отметил, что инвесторы придают "слишком большое значение" статданным, которые указывают на снижение общей инфляции.

"Мы обеспокоены вероятностью сохранения высокой инфляции на финальном отрезке нашего пути к целевому уровню в 2%, - сказал Бейли. - И я думаю, что рынок недооценивает это".

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