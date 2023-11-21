Минтранс Казахстана о расширении пропускной способности Среднего коридора

По итогам 2022 года отмечено двукратное увеличение объема перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, или Средний коридор).

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе пресс-конференции.

"Для дальнейшего роста объемов перевозок подписана дорожная карта по устранению "узких" мест до 2027 года, которая предусматривает мероприятия по улучшению инфраструктуры, расширению портовых и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава и т.д.", - сказал Карабаев.

По его словам, в частности, на казахстанском участке маршрута уже проводится работа по строительству вторых путей на участке "Достык-Мойынты", обводной жд-линии станции Алматы и новых жд-линий "Дарбаза-Мактаарал" и "Бахты-Аягоз", начато строительство многофункционального морского терминала "Саржа", запланировано создание контейнерного хаба и расширение отечественного морского торгового флота.

Как отметил министр, в результате этого к 2027 году планируется увеличить пропускную способность ТМТМ с 6 до 10 млн тонн в год и сократить сроки доставки до 14-18 дней, из них по территории Казахстана - до 5 дней.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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