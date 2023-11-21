Необходимо утвердить документ о долгосрочном развитии Среднего коридора

Необходимо утвердить стратегический документ, направленный на долгосрочное развитие Среднего коридора до 2040 года и далее.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал директор департамента развития транзитно-транспортной логистики министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Сапар Бектасов на экономическом форуме СПЕКА-2023 в Баку.

"Мировой транспортный рынок на сегодня составляет 6 процентов мировой экономики. За последние годы важность транспорта как фактора национальной конкурентоспособности и устойчивого роста резко возросла. В этой связи есть необходимость разработки планов и механизмов содействия росту доли транспорта в ВВП в регионе СПЕКА", - сказал он.

Бектасов также подчеркнул, что пропускную способность казахстанских морских портов можно довести до 470-500 тысяч DV-контейнеров в год.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в Программе и проводит Дни СПЕКА в Баку с 20 по 24 ноября 2023 года.

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