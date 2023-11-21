В Азербайджане приняты 73 новых госстандарта

В январе-октябре этого года Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики принял 73 новых государственных стандарта.

Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на AZSTAND.

Согласно информации, из них 38 приняты по аграрно-пищевой сфере, 5 - в экологической, 3 - косметической сферах, 3 - по нефтехимической промышленности, 4 - тяжелой промышленности-машиностроению, 8 - в сфере строительных материалов, 3 - в сфере драгоценных металлов и камней, 1 - в области системы управления, 2 - в организационно-методической сфере, 3- в сфере медицине, 1- в области мебельной промышленности, 1 - легкой промышленности, 1 - электротехники, информационных технологий и телекоммуникаций.

Кроме того, за отчетный период были проведены проверки в связи с тремя государственными стандартами или внесены изменения в них, а 51 государственный стандарт был отменен.

В то же время на основе заказа предпринимателей были разработаны, прошли экспертизу и государственную регистрацию 144 технических условия.