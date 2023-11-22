bp отмечает колоссальный потенциал Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии

Азербайджан обладает большим потенциалом возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент по недропользованию Тринидад и Тобаго bp Кристофер Мэйр во время Каспийской технической конференции SPE в Баку.

"Есть несколько моментов, на которых я хотел бы остановиться. Один из них заключается в том, что на мой взгляд, углеводороды всегда должны были иметь самую низкую себестоимость разработки и добычи. И я думаю, что теперь к этому добавилась третья составляющая: стоимость углеводородов должна быть как можно ниже. Поэтому мы хотим иметь углеводороды, которые доставляются и поднимаются на поверхность с помощью энергии, в идеале, чтобы они сами по себе имели низкий углеродный след. Так, в газовой сфере мы, вероятно, предпочтем трубопроводный газ, а не газ, получаемый из СПГ, где для получения продукта СПГ необходимо проводить энергоемкие процессы сжижения. Поэтому трубопроводный газ предпочтительнее СПГ, и, вероятно, если распространить это на нефтяное пространство, то в общем смысле, мы предпочтем традиционную нефть, а не, скажем, нефть из гудроновых песков, углеводороды с низкой, а не с высокой интенсивностью использования", - отметил он.

По его словам, Каспий отличается от перехода к производству на основе возобновляемых источников энергии и наличия углеводородов с низкой интенсивностью использования и по обоим направлениям Каспий действительно хорошо позиционирован.

"И поэтому здесь уже существует феноменальная экспортная инфраструктура, которая доставляет нефть и газ на запад, на турецкий, европейский и мировой рынки. Таким образом, существует инфраструктура, которой можно воспользоваться и которая может стать каналом для поставок углеводородов с более низкими ценами в будущем. И второй момент: если посмотреть на карты плотности энергии, карты плотности возобновляемых источников энергии, то у Азербайджана отличный потенциал. Если посмотреть на плотность ветровой энергии на шельфе Абшеронского полуострова, то она составляет около 9 000 киловатт-часов на квадратный метр, что в целом сопоставимо с тем, что мы имеем в южной части Северного моря, в Европе и даже у восточного побережья США. И там, и там уже имеются значительные по масштабам ветропарки и еще большее их количество находится в стадии разработки. Так что с точки зрения ветроэнергетики здесь, к северу от полуострова Абшерон, есть нечто эквивалентное. Аналогично, с точки зрения солнечной энергии, плотность солнечного излучения здесь составляет примерно 1 500 - 2 000 киловатт-часов на квадратный метр, что, опять же, не отличается от того, что наблюдается в значительной части северной Турции и Северной Испании. И в том, и в другом случае в настоящее время осуществляются инвестиции в крупномасштабные солнечные проекты. Поэтому я считаю, что Каспийский регион, и Азербайджан в частности, имеет все возможности для того, чтобы вырваться вперед и продолжать поставлять углеводороды с использованием возобновляемых источников энергии, а также углеводороды с низкой интенсивностью использования - трубный газ и обычную нефть", - добавил он.

Мэйр отметил, что электрификация существующей инфраструктуры добычи углеводородов имеет решающее значение.

"Во-первых, я думаю, что это позволит обеспечить электроэнергией нашу существующую базу активов за счет более эффективных с точки зрения выбросов углекислого газа сетевых источников энергии, в отличие от автономных энергоцентров, построенных по заказу. И второе, по мере электрификации, заглядывая немного вперед и, возможно, по мере реализации некоторых из этих "зеленых" возобновляемых возможностей, это позволит впоследствии вытеснить ископаемую электроэнергию из сети возобновляемой энергией и обеспечить углеводороды с нулевым уровнем выбросов углерода", - заключил он.

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