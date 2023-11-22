Эрдоган верит в крепкое будущее лиры

Падение турецкой лиры завершилось, есть высокая вероятность укрепления валюты по отношению к доллару, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Применяемая нами программа по снижению инфляции с очень высокой вероятностью может привести к реальной оценке стоимости лиры. Таким образом, процесс обесценивания лиры завершился, есть высокая вероятность того, что лира укрепится", - заявил Эрдоган журналистам по возвращению из Алжира.

По словам президента, власти завоевывают доверие инвесторов, реализуя конструктивные реформы и здоровую экономическую политику, что приводит к притоку ликвидности и реальному курсу лиры. "В итоге будет разумный рост (экономики - ред.) и в то же время снизится инфляция", - отметил Эрдоган.

Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала текущего года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне - почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир. В начале октября турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, впервые достигнув 28 лир за доллар.

Власти Турции не ставят целевые показатели для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.

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