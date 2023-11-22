В рамках саммита SPECA будут подписаны документы между представителями бизнеса

В рамках первого саммита Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) в городе Баку бизнесмены проведут B2B-встречи для налаживания взаимного сотрудничества, обсуждения проектов, формирования будущих партнерств, при этом будут подписаны соответствующие документы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

"В рамках недели SPECA в Азербайджане была организована выставка стран SPECA, состоящая из двух частей: внутренней и внешней выставочных зон. Во внутренней зоне расположены стенды о национальных экономиках стран-членов SPECA, в том числе стенд Азербайджана. Кроме того, есть стенды, посвященные 25-летию SPECA, отображающие совместное сотрудничество стран-членов. На стенде Азербайджана представлены информация, экспонаты, видеоролики, связанные с экономическим развитием страны, промышленностью, оборонной промышленностью, сельским хозяйством, туризмом, энергетикой, государственной поддержкой развития предпринимательства, и работа, проводимая на освобожденных от оккупации территориях. Мы считаем, что проведение таких выставок будет способствовать сотрудничеству между странами-членами SPECA. Также 24 ноября в рамках Недели SPECA состоится деловая встреча между бизнесменами стран-членов. В ходе этого бизнес-форума будут проведены дискуссии по налаживанию взаимного сотрудничества, обсуждению проектов, формированию будущих партнерств и подписанию соответствующих документов", - сказал он.

Отметим, что с 22 ноября по 25 ноября в столице Азербайджана проходит выставка стран-членов SPECA на тему "Региональное сотрудничество для устойчивого развития".

Выставка проводится по специальной инициативе Азербайджана в рамках Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - Недели SPECA.

Цель выставки - демонстрация экономического потенциала стран-участниц, обсуждение возможностей совместного взаимовыгодного партнёрства и укрепление регионального экономического сотрудничества между государствами-членами.

Общая площадь выставочного павильона составляет 4032 м². В разделе "Made in Azerbaijan" представлена продукция 33 компаний. В выставочном павильоне для стенда Азербайджана отведено 1034 м², а для стендов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - по 253 м² для каждого. Все стенды установлены в едином дизайне. В центре выставочного павильона, наряду со стендами стран, находится отдельный стенд площадью 300 м², отражающий сотрудничество стран SPECA.

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