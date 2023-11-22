Цены на нефть резко упали

Стоимость эталонного сорта нефти Brent на бирже ICE резко упала, потеряв за полчаса более двух процентов, а с начала дня - почти четыре процента. Об этом свидетельствуют данные площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В нижней точке цены опускались до 79,8 доллара за баррель. Однако еще через полчаса котировки отыграли падение, восстановившись до 80,7 доллара на момент написания материала.

Цены отреагировали на новость о переносе заседания ОПЕК и ОПЕК+ еще на неделю. Встреча состоится 30 ноября. Причиной изменения даты, как пишет Bloomberg, стало недовольство Саудовской Аравии по поводу добычи нефти другими членами ОПЕК+.

Предстоящая встреча министров в Вене остается одним из определяющих факторов для динамики цен на нефть. На прошлой неделе после выхода данных о запасах топлива в США ее стоимость падала ниже 77 долларов. Волатильность связана с высоким уровнем неопределенности на рынке и проблемой с прогнозами. Увеличение запасов нефти в США удивило трейдеров, потому что оно свидетельствует о слабом спросе. Если эта тенденция подтвердится, то ожидания, предполагающие дефицит предложения, придется пересматривать.

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